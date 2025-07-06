В Дагестане более десяти туристов отравились после посещения местных кафе
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Более десяти человек получили пищевое отравление в заведениях общепита во время двухдневного тура по Гунибскому району в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
«После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провёл внеплановые проверки трёх предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.
В настоящее время работа двух заведений приостановлена. Для установления конкретных причин отравления проводятся лабораторные исследования проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды.
Ранее сообщалось о массовом отравлении на теплоходе «Николай Карамзин». Симптомы кишечной инфекции наблюдались у 36 пассажиров. Во время круиза туристы направили жалобу в Роспотребнадзор. На теплоходе была проведена проверка, взяты анализы у членов экипажа, проверена вода и сделаны смывы.