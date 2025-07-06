В Дагестане более десяти туристов отравились после посещения местных кафе

Более десяти человек получили пищевое отравление в заведениях общепита во время двухдневного тура по Гунибскому району в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провёл внеплановые проверки трёх предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

В настоящее время работа двух заведений приостановлена. Для установления конкретных причин отравления проводятся лабораторные исследования проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды.