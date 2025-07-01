Российский подросток отравился в гостях у бабушки и не выжил

В Калачинске Омской области 13-летний мальчик умер от отравления во время визита к бабушке, его пятилетний брат с теми же симптомами госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, оба ребёнка почувствовали недомогание 28 июня, находясь в гостях. Семья пыталась лечить старшего мальчика дома, однако через два дня он умер.

«Младший ребенок был экстренно доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации. Семья характеризуется положительно», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Что именно послужило причиной трагедии, выясняется.