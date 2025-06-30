Массовое отравление на выпускном в Перми привело к возбуждению уголовного дела

В связи с массовым отравлением на выпускном в Перми следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Пермскому краю.

По информации местных СМИ, отравления произошли после празднования выпускного в банкетном зале White Hall. Пострадали более 30 школьников, их родители и учителя. В заведении утверждают, что посетители сами виноваты в отравлении — они принесли на праздник собственную еду.