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Регион
30 июня, 09:40

Массовое отравление на выпускном в Перми привело к возбуждению уголовного дела

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sigiuz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sigiuz

В связи с массовым отравлением на выпускном в Перми следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Пермскому краю.

По информации местных СМИ, отравления произошли после празднования выпускного в банкетном зале White Hall. Пострадали более 30 школьников, их родители и учителя. В заведении утверждают, что посетители сами виноваты в отравлении — они принесли на праздник собственную еду.

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Напомним, что в период с 25 июня в медицинские учреждения Перми обратились десятки человек с симптомами пищевого отравления. Все они, как сообщается, посещали одно и то же развлекательное заведение.

Полина Никифорова
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