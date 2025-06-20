Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 20:14

Теплоход «Русь Великая» опечатали на три месяца из-за массовых отравлений

Теплоход «Русь Великая». Обложка © flotrusich.ru

Теплоход «Русь Великая». Обложка © flotrusich.ru

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрировали на туристическом теплоходе «Русь Великая», который курсирует по маршруту Москва – Архангельск – Москва с середины мая. Из-за массовых отравлений судебные приставы приостановили деятельность водного транспорта на три месяца, сообщает ФССП России.

По данным ведомства, среди пострадавших — пассажиры и члены экипажа. Люди жаловались на тошноту, диарею и рвоту. На судне нашли нарушения требований к организации питания и профилактике. 18 июня судно опечатали, дальнейшие рейсы приостановили. Сейчас идёт проверка.

В Якутии более 20 человек отравились бесплатной шаурмой
В Якутии более 20 человек отравились бесплатной шаурмой

Кстати, на другом теплоходе, «Михаил Булгаков», который также фигурировал в истории с массовым отравлением, нашли колиформные бактерии в воде. На судне могли быть допущены нарушения в системе обеззараживания воды.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar