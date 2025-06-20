Теплоход «Русь Великая» опечатали на три месяца из-за массовых отравлений
Теплоход «Русь Великая». Обложка © flotrusich.ru
Случаи заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрировали на туристическом теплоходе «Русь Великая», который курсирует по маршруту Москва – Архангельск – Москва с середины мая. Из-за массовых отравлений судебные приставы приостановили деятельность водного транспорта на три месяца, сообщает ФССП России.
По данным ведомства, среди пострадавших — пассажиры и члены экипажа. Люди жаловались на тошноту, диарею и рвоту. На судне нашли нарушения требований к организации питания и профилактике. 18 июня судно опечатали, дальнейшие рейсы приостановили. Сейчас идёт проверка.
Кстати, на другом теплоходе, «Михаил Булгаков», который также фигурировал в истории с массовым отравлением, нашли колиформные бактерии в воде. На судне могли быть допущены нарушения в системе обеззараживания воды.