Не годится даже для мытья посуды: В воде с теплохода «Михаил Булгаков» нашли колиформные бактерии

На теплоходе «Михаил Булгаков» в воде обнаружены колиформные бактерии, что делает её непригодной даже для мытья посуды. Предполагается, что на судне могли быть допущены нарушения в системе обеззараживания воды, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Конфликт у теплохода «Михаил Булгаков». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Предварительные данные указывают на то, что вода является одним из факторов, способствовавших распространению инфекции. Всего специалисты зафиксировали на теплоходе не менее 15 нарушений санитарных норм. Компанию привлекли к административной ответственности, а само судно закрыли на 90 дней.

Также при проверке было обнаружено около 50 килограммов продукции, не имеющей необходимой маркировки. Кроме того, на теплоходе зафиксированы серьёзные нарушения правил хранения продуктов: отсутствие температурного контроля, неверное хранение, недостаточная санитарная обработка посуды, при этом уборка помещений осуществлялась с периодичностью менее одного раза в неделю.