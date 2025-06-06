Не годится даже для мытья посуды: В воде с теплохода «Михаил Булгаков» нашли колиформные бактерии
SHOT ПРОВЕРКА: В воде на теплоходе «Михаил Булгаков» нашли колиформные бактерии
Теплоход. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На теплоходе «Михаил Булгаков» в воде обнаружены колиформные бактерии, что делает её непригодной даже для мытья посуды. Предполагается, что на судне могли быть допущены нарушения в системе обеззараживания воды, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Конфликт у теплохода «Михаил Булгаков». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Предварительные данные указывают на то, что вода является одним из факторов, способствовавших распространению инфекции. Всего специалисты зафиксировали на теплоходе не менее 15 нарушений санитарных норм. Компанию привлекли к административной ответственности, а само судно закрыли на 90 дней.
Также при проверке было обнаружено около 50 килограммов продукции, не имеющей необходимой маркировки. Кроме того, на теплоходе зафиксированы серьёзные нарушения правил хранения продуктов: отсутствие температурного контроля, неверное хранение, недостаточная санитарная обработка посуды, при этом уборка помещений осуществлялась с периодичностью менее одного раза в неделю.
Life.ru напоминает, о массовом отравлении на теплоходе стало известно 28 мая. Несмотря на вспышку инфекции, судно продолжало отправляться в рейсы. К настоящему моменту все туристы вернулись в Москву. «Мостурфлот» предложил пострадавшим туристам скидку 10% на следующие поездки.