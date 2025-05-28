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28 мая, 17:08

Массовое отравление произошло на туристическом теплоходе «Михаил Булгаков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Klyakhin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Klyakhin

На борту теплохода «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров в ходе круиза по маршруту Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва. Сотни туристов были экстренно сняты с рейса в Угличе, их осматривают врачи и специалисты Роспотребнадзора. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, более трети пассажиров жаловались на симптомы, характерные для ротавирусной инфекции.

Массовое отравление произошло на туристическом теплоходе «Михаил Булгаков». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Первые сообщения о заболевших появились ещё 12 мая во время предыдущего рейса по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Рыбинск. Как рассказали пассажиры, после возвращения в Москву многим был поставлен диагноз «кишечная инфекция». Однако судно продолжило эксплуатацию без проведения необходимых санитарных мероприятий.

В связи с инцидентом журналисты направили официальный запрос в компанию-оператора «Мостурфлот». Народный фронт инициировал проверку через прокуратуру Ярославской области. В настоящее время проводится расследование. Специалисты предполагают, что инфекция могла передаваться от одного рейса к другому. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее прокуратура Тюменской области инициировала проверку в санатории «Сибирь» после сообщений СМИ о массовых случаях ухудшения здоровья постояльцев. По данным публикаций, десятки отдыхающих жаловались на симптомы пищевого отравления — тошноту, температуру и слабость, проявившиеся после приёма пищи. Надзорные органы выясняют обстоятельства произошедшего и причины возникновения недомоганий.

Александра Мышляева
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