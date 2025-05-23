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23 мая, 06:38

Капельницы вместо пляжа: Арбузы превратили в ад отдых россиян с трёх отелей в Египте

SHOT: В Египте произошло массовое отравление российских туристов арбузами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akatiev studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akatiev studio

В Египте зафиксировано массовое отравление российских туристов арбузами. Десятки отдыхающих в Хургаде на протяжении недели обращались в больницы из разных отелей. По мнению врачей, отравление вызвано повышенным содержанием нитратов в ягодах, которые реализуются в местных магазинах и подаются в отелях, сообщает Telegram-канал SHOT.

Среди пострадавших – постояльцы отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Отдыхающие сообщают об одинаковых симптомах: примерно через сутки после употребления арбуза поднимается температура до 38 градусов и начинается сильная рвота. Тяжелее всего отравление переносят дети, именно от семей с малышами поступает больше всего обращений за помощью по страховке.

В больницах пострадавшим проводят анализ крови, ставят капельницы с глюкозой, назначают антибиотик цефтриаксон и парацетамол, а также запрещают пить воду. После капельницы рвота прекращается, и, если симптомы исчезают, на следующий день пациентов выписывают.

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Ранее россиян предупредили об опасной ранней клубнике, которую уже начали продавать в городах. Гражданам объяснили, что такая ягода может содержать в себе опасные вещества: антибиотики, нитраты и пестициды. Они могут войти в состав клубники если при посадке был использован ускоритель роста.

Наталья Афонина
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