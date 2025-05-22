В детском пюре «Агуша» нашли опасные бактерии

По данным телеграм-канала, в ходе ведомственной лабораторной проверки были исследованы образцы детских консервов «Пюре из индейки» и «Пюре из цыплёнка», предназначенных для младенцев с шести месяцев. Как показал проведённый анализ, в продукции выявлены бактерии B.cereus и B.polymyxa, способные стать причиной серьёзного пищевого отравления, сопровождающегося рвотой, тошнотой и диареей.

Как рассказывал Life.ru, период введения прикорма — это этап, когда малыш постепенно переходит от грудного молока к более разнообразной пище. В это время ребёнок осваивает новые навыки, такие как жевание и глотание, а также пробует незнакомые ему вкусы и запахи. Однако педиатры отмечают: давать можно не все продукты. О том, какие именно блюда и ингредиенты строго противопоказаны во время прикорма, — в нашем материале.