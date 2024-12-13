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13 декабря, 13:30

Диарея и пятна на зубах: SHOT ПРОВЕРКА сравнила детскую воду с прилавков

SHOT ПРОВЕРКА выяснила, какая детская вода грозит диареей и опасна для зубов

«Не пей, козлёночком станешь», — говорила сестрица Алёнушка своему братцу Иванушке в русской сказке. Очевидно, что уже тогда прогрессивные русичи призадумывались о чистоте воды, которую они пьют каждый день. К колодцу издревле вопросов никаких не возникало, а вот нынешних производителей вполне можно поспрашивать о том, что они наливают в бутылочки, из которых потом пьют дети в нашей стране. SHOT ПРОВЕРКА провела расследование и выяснила, какую воду детям можно пить и от какой у них могут начать расти рожки да копытца.

В лабораторию были доставлены бутылки с водой от пяти брендов — «Агуша», «Фрутоняня», «Архыз», «Святой источник» и «Черноголовка». Все показатели были в пределах нормы, однако некоторые из них всё же отклонялись. Эксперт Сергей Калачев, доцент РЭУ им. Плеханова, расшифровал полученные данные и рассказал, чем это всё чревато.

Итак, первый подопытный — «Агуша» Зеленая долина для детей.

«Агуша». Фото © Сизовик

«Агуша». Фото © Сизовик

Из плюсов у этой воды:

  • Низкое содержание нитратов (1,2 мг/дм3) при предельно допустимой концентрации (ПДК) 5 мг/дм3 — лучше для питья;
  • Среднее содержание фтора (0,18 мг/дм3) при ПДК 1 мг/дм3 — заботится о здоровье зубов.

Из минусов:

  • x (240 мг/дм3) при ПДК 400 мг/дм3). Чем их меньше, тем безопаснее вода;
  • Самое низкое содержание магния (7 мг/дм3). При идеальном значении 20-30 мг/дм3 это вещество помогает сформироваться нервной, сердечно-сосудистой и костной системам;
  • pH (водороный показатель) 7.9 выше идеального значения. pH 7 — вода приближается к щелочной. Регулярное потребление спровоцирует боли в животе;
  • Низкое содержание кальция (26,1 мг/дм3). При оптимальном значении 40-60 мг/дм3 минерал укрепляет кости, зубы и мышечные ткани.

Второй экспонат на операционном столе — «Фрутоняня».

«Фрутоняня». Фото © Вкусвилл

«Фрутоняня». Фото © Вкусвилл

Из плюсов здесь:

  • Низкое содержание гидрокарбонатов 61 мг/дм3;
  • Незначительное содержание фтора (<0,1 мг/дм3);
  • Оптимальное значение кальция (40 мг/дм3).

Из минусов:

  • Высокое содержание нитратов (3,6 мг/дм3)
  • Низкое содержание магния (14,8 мг/дм3)
  • Повышенное содержание сульфата (74 мг/дм3) при ПДК 150 мг/дм3. Перегружает выделительную систему и вызывает диарею;
  • Высокое содержание хлоридов (90 мг/дм3) при ПДК 150 мг/дм3. Приводит к нарушению работы ЖКТ и воспалению слизистой;
  • Слишком много натрия (18,1 мг/дм3) при допустимых 20 мг/дм3. Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Далее идёт «Архыз»:

«Архыз». Фото © Вкусвилл

«Архыз». Фото © Вкусвилл

Из плюсов у него:

  • Низкое содержание нитратов (0,69 мг/дм3);
  • Незначительное содержание фтора (0,15 мг/дм3).

Из минусов:

  • Высокое содержание гидрокарбонатов (220 мг/дм3);
  • Низкое содержание магния (13,5 мг/дм3);
  • pH 9 выше идеального значения;
  • Мало кальция (31,2 мг/дм3);
  • Повышенное содержание натрия (16 мг/дм3).

Переходим к «Святому источнику»:

«Святой источник». Фото © Детский мир

«Святой источник». Фото © Детский мир

Из плюсов:

  • Низкое содержание гидрокарбонатов (15 мг/дм3);
  • Самое низкое содержание нитратов (<0,5 мг/дм3);
  • Незначительное содержание фтора (<0,1 мг/дм3);
  • Оптимальное содержание кальция (36,2 мг/дм3).

Из минусов:

  • Низкое содержание магния (10,2 мг/дм3);

И наконец, «Черноголовка»:

«Черноголовка». Фото © Детский мир

«Черноголовка». Фото © Детский мир

Плюсы:

  • Близкое к оптимальному содержание магния (16,6 мг/дм3);
  • Самое низкое содержание нитратов (<0,5 мг/дм3);
  • Оптимальное содержание кальция (43 мг/дм3).

Минусы:

  • Высокое содержание гидрокарбонатов (256 мг/дм3);
  • Мало фтора (0,41 мг/дм3). Он провоцирует флюороз: на зубах появляются тёмные пятна;
  • Наиболее высокая щёлочность (4,2 ммоль/дм3).
Россиянка начала бояться воды после укуса лисы и умерла
Россиянка начала бояться воды после укуса лисы и умерла

Ранее телеведущая Елена Малышева посоветовала регулярно пить воду, чтобы избежать запоров. Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры, отдавая предпочтения воде, содержащей полезные для кишечника минералы, такие как натрий и магний.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / narikan

Владимир Озеров
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