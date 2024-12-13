Диарея и пятна на зубах: SHOT ПРОВЕРКА сравнила детскую воду с прилавков
SHOT ПРОВЕРКА выяснила, какая детская вода грозит диареей и опасна для зубов
«Не пей, козлёночком станешь», — говорила сестрица Алёнушка своему братцу Иванушке в русской сказке. Очевидно, что уже тогда прогрессивные русичи призадумывались о чистоте воды, которую они пьют каждый день. К колодцу издревле вопросов никаких не возникало, а вот нынешних производителей вполне можно поспрашивать о том, что они наливают в бутылочки, из которых потом пьют дети в нашей стране. SHOT ПРОВЕРКА провела расследование и выяснила, какую воду детям можно пить и от какой у них могут начать расти рожки да копытца.
В лабораторию были доставлены бутылки с водой от пяти брендов — «Агуша», «Фрутоняня», «Архыз», «Святой источник» и «Черноголовка». Все показатели были в пределах нормы, однако некоторые из них всё же отклонялись. Эксперт Сергей Калачев, доцент РЭУ им. Плеханова, расшифровал полученные данные и рассказал, чем это всё чревато.
Итак, первый подопытный — «Агуша» Зеленая долина для детей.
«Агуша». Фото © Сизовик
Из плюсов у этой воды:
- Низкое содержание нитратов (1,2 мг/дм3) при предельно допустимой концентрации (ПДК) 5 мг/дм3 — лучше для питья;
- Среднее содержание фтора (0,18 мг/дм3) при ПДК 1 мг/дм3 — заботится о здоровье зубов.
Из минусов:
- x (240 мг/дм3) при ПДК 400 мг/дм3). Чем их меньше, тем безопаснее вода;
- Самое низкое содержание магния (7 мг/дм3). При идеальном значении 20-30 мг/дм3 это вещество помогает сформироваться нервной, сердечно-сосудистой и костной системам;
- pH (водороный показатель) 7.9 выше идеального значения. pH 7 — вода приближается к щелочной. Регулярное потребление спровоцирует боли в животе;
- Низкое содержание кальция (26,1 мг/дм3). При оптимальном значении 40-60 мг/дм3 минерал укрепляет кости, зубы и мышечные ткани.
Второй экспонат на операционном столе — «Фрутоняня».
«Фрутоняня». Фото © Вкусвилл
Из плюсов здесь:
- Низкое содержание гидрокарбонатов 61 мг/дм3;
- Незначительное содержание фтора (<0,1 мг/дм3);
- Оптимальное значение кальция (40 мг/дм3).
Из минусов:
- Высокое содержание нитратов (3,6 мг/дм3)
- Низкое содержание магния (14,8 мг/дм3)
- Повышенное содержание сульфата (74 мг/дм3) при ПДК 150 мг/дм3. Перегружает выделительную систему и вызывает диарею;
- Высокое содержание хлоридов (90 мг/дм3) при ПДК 150 мг/дм3. Приводит к нарушению работы ЖКТ и воспалению слизистой;
- Слишком много натрия (18,1 мг/дм3) при допустимых 20 мг/дм3. Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Далее идёт «Архыз»:
«Архыз». Фото © Вкусвилл
Из плюсов у него:
- Низкое содержание нитратов (0,69 мг/дм3);
- Незначительное содержание фтора (0,15 мг/дм3).
Из минусов:
- Высокое содержание гидрокарбонатов (220 мг/дм3);
- Низкое содержание магния (13,5 мг/дм3);
- pH 9 выше идеального значения;
- Мало кальция (31,2 мг/дм3);
- Повышенное содержание натрия (16 мг/дм3).
Переходим к «Святому источнику»:
«Святой источник». Фото © Детский мир
Из плюсов:
- Низкое содержание гидрокарбонатов (15 мг/дм3);
- Самое низкое содержание нитратов (<0,5 мг/дм3);
- Незначительное содержание фтора (<0,1 мг/дм3);
- Оптимальное содержание кальция (36,2 мг/дм3).
Из минусов:
- Низкое содержание магния (10,2 мг/дм3);
И наконец, «Черноголовка»:
«Черноголовка». Фото © Детский мир
Плюсы:
- Близкое к оптимальному содержание магния (16,6 мг/дм3);
- Самое низкое содержание нитратов (<0,5 мг/дм3);
- Оптимальное содержание кальция (43 мг/дм3).
Минусы:
- Высокое содержание гидрокарбонатов (256 мг/дм3);
- Мало фтора (0,41 мг/дм3). Он провоцирует флюороз: на зубах появляются тёмные пятна;
- Наиболее высокая щёлочность (4,2 ммоль/дм3).
Ранее телеведущая Елена Малышева посоветовала регулярно пить воду, чтобы избежать запоров. Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры, отдавая предпочтения воде, содержащей полезные для кишечника минералы, такие как натрий и магний.
Shutterstock / FOTODOM / narikan