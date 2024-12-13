Диарея и пятна на зубах: SHOT ПРОВЕРКА сравнила детскую воду с прилавков

«Не пей, козлёночком станешь», — говорила сестрица Алёнушка своему братцу Иванушке в русской сказке. Очевидно, что уже тогда прогрессивные русичи призадумывались о чистоте воды, которую они пьют каждый день. К колодцу издревле вопросов никаких не возникало, а вот нынешних производителей вполне можно поспрашивать о том, что они наливают в бутылочки, из которых потом пьют дети в нашей стране. SHOT ПРОВЕРКА провела расследование и выяснила, какую воду детям можно пить и от какой у них могут начать расти рожки да копытца.