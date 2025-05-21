В Тюменской области произошло массовое отравление постояльцев санатория «Сибирь»

Прокуратура Тюменской области начала проверку после сообщений о предполагаемом ухудшении здоровья у постояльцев одного из местных санаториев «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратуре Тюменского района поручено провести проверку фактов, изложенных в публикации, установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку деятельности должностных лиц организации отдыха, качеству оказания услуг», — говорится в сообщении.

Поводом для реагирования стали публикации в региональных СМИ, в которых говорилось о многочисленных жалобах на симптомы, схожие с пищевым отравлением. Десятки человек отметили резкое ухудшение самочувствия после приёма пищи. Сообщалось о тошноте, повышенной температуре и общей слабости.