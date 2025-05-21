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Регион
21 мая, 01:17

В Тюменской области произошло массовое отравление постояльцев санатория «Сибирь»

Прокуратура проверит тюменский санаторий «Сибирь» из-за жалоб на отравление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Прокуратура Тюменской области начала проверку после сообщений о предполагаемом ухудшении здоровья у постояльцев одного из местных санаториев «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратуре Тюменского района поручено провести проверку фактов, изложенных в публикации, установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку деятельности должностных лиц организации отдыха, качеству оказания услуг», — говорится в сообщении.

Поводом для реагирования стали публикации в региональных СМИ, в которых говорилось о многочисленных жалобах на симптомы, схожие с пищевым отравлением. Десятки человек отметили резкое ухудшение самочувствия после приёма пищи. Сообщалось о тошноте, повышенной температуре и общей слабости.

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А ранее прокуратура Лаишевского района Татарстана инициировала проверку из-за массового отравления учащихся в лицее «Инноватика» села Усады. Поводом послужили сообщения в СМИ о заболевании нескольких младшеклассников, предположительно связанных с питанием в школьной столовой.

Тимур Хингеев
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