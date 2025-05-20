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Регион
20 мая, 12:00

В ещё одном российском регионе произошло массовое отравление школьников

В Татарстане завели дело после массового отравления учеников лицея в селе Усады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Прокуратура Лаишевского района Татарстана инициировала проверку из-за массового отравления учащихся в лицее «Инноватика» села Усады. Исполняющий обязанности районного прокурора Валерий Медведев вместе с экспертами Роспотребнадзора выехал на место, чтобы разобраться в причинах инцидента. Ведётся анализ соблюдения санитарных норм в образовательном учреждении.

Следственное управление СК России по Татарстану открыло уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Поводом послужили сообщения в СМИ о заболевании нескольких младшеклассников, предположительно связанных с питанием в школьной столовой.

Родители сообщают, что узнали о недомогании детей непосредственно от них, а не от педагогов, которые, по их словам, просто отпустили учеников домой. Более того, учителя лицея просили родителей воздержаться от обращений в надзорные органы, добавляет Mash Iptash.

Массовое отравление произошло в шаурмичной с красивым названием в Подмосковье
Массовое отравление произошло в шаурмичной с красивым названием в Подмосковье

Аналогичная ситуация ранее произошла в Чувашии, где 40 человек отравились после обеда в гимназии №8. У всех пациентов были обнаружены признаки острой кишечной инфекции. Восемь детей были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

Оксана Попова
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