40 учеников и один взрослый отравились обедом в столовой гимназии в Чувашии
Минздрав Чувашии: 40 учеников и один взрослый отравились в столовой гимназии №8
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В Чувашии более 40 человек обратились за медицинской помощью в результате массового отравления в гимназии №8. У всех пациентов были обнаружены признаки острой кишечной инфекции. Восемь детей были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, сообщили в региональном Минздраве.
«По состоянию на 9:00 часов 15 мая 2025 года зафиксировано обращение за медицинской помощью 41 человека с признаками острой кишечной инфекции. Среди обратившихся 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. 8 детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице», — говорится в сообщении.
На данный момент всем пациентам оказывается медицинская помощь и назначено необходимое лечение. За их состоянием осуществляется постоянное наблюдение.
Напомним, что массовое отравление детей произошло в городе Шумерля, ученики почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться в больницу. В результате кишечной инфекции в регионе было возбуждено уголовное дело. Специалисты будут проверять версию о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.