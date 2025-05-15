40 учеников и один взрослый отравились обедом в столовой гимназии в Чувашии

В Чувашии более 40 человек обратились за медицинской помощью в результате массового отравления в гимназии №8. У всех пациентов были обнаружены признаки острой кишечной инфекции. Восемь детей были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, сообщили в региональном Минздраве.

«По состоянию на 9:00 часов 15 мая 2025 года зафиксировано обращение за медицинской помощью 41 человека с признаками острой кишечной инфекции. Среди обратившихся 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. 8 детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице», — говорится в сообщении.

На данный момент всем пациентам оказывается медицинская помощь и назначено необходимое лечение. За их состоянием осуществляется постоянное наблюдение.