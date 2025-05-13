Москвичи перепутали детскую смесь с лимонной кислотой и накормили ей месячную дочь
В Москве младенец попал в больницу с отравлением лимонной кислотой
Младенец отравился лимонной кислотой. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Москве родители накормили месячного ребёнка лимонной кислотой, перепутав её с молочной смесью. Сейчас за жизнь маленькой девочки борются врачи, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, москвичи решили покормить свою месячную дочь и отправились на кухню. Однако не заметили, как взяли лимонную кислоту вместо детского питания. Резкий запах первого продукта также не смутил взрослых. Как только девочка приняла внутрь содержимое, то сразу плохо себя почувствовала.
Малышку экстренно доставили в больницу. Её состояние оценивается как тяжёлое. Родителей пострадавшей проверяют правоохранительные органы.
Ранее в Свердловской области произошёл шокирующий случай: трёхмесячный младенец перестал есть, а потом внезапно умер во время майских праздников. В больнице родителям малыша заявили, что ребёнок скончался от двухсторонней пневмонии.