Москвичи перепутали детскую смесь с лимонной кислотой и накормили ей месячную дочь

В Москве родители накормили месячного ребёнка лимонной кислотой, перепутав её с молочной смесью. Сейчас за жизнь маленькой девочки борются врачи, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, москвичи решили покормить свою месячную дочь и отправились на кухню. Однако не заметили, как взяли лимонную кислоту вместо детского питания. Резкий запах первого продукта также не смутил взрослых. Как только девочка приняла внутрь содержимое, то сразу плохо себя почувствовала.

Малышку экстренно доставили в больницу. Её состояние оценивается как тяжёлое. Родителей пострадавшей проверяют правоохранительные органы.