Ученики чувашской гимназии слегли с сильнейшим отравлением после обеда в столовой

В Чувашии возбудили уголовное дело после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Специалисты проверят версию о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Напомним, на днях девять школьников из гимназии №8 чувашского города Шумерля почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. У них диагностировали симптомы острой кишечной инфекции. По информации Минздрава республики, один ученик до сих пор находится в больнице, остальные получают необходимое лечение на дому. А ранее сообщалось, что в Альметьевске в Татарстане возбуждено уголовное дело после массового заражения кишечной инфекцией. Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей, которые посещали кафе, открывшееся менее недели назад.