Ученики чувашской гимназии слегли с сильнейшим отравлением после обеда в столовой
В Чувашии возбуждено уголовное дело после массового отравления учеников гимназии
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В Чувашии возбудили уголовное дело после массового обращения учащихся гимназии к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Специалисты проверят версию о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в региональном СК РФ.
«По факту массового заболевания учащихся гимназии №8 города Шумерля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований», — говорится в сообщении.
Следственный комитет проводит проверку пищеблока, изымая пробы продуктов. Для установления причин будут назначены медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы.
Напомним, на днях девять школьников из гимназии №8 чувашского города Шумерля почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. У них диагностировали симптомы острой кишечной инфекции. По информации Минздрава республики, один ученик до сих пор находится в больнице, остальные получают необходимое лечение на дому. А ранее сообщалось, что в Альметьевске в Татарстане возбуждено уголовное дело после массового заражения кишечной инфекцией. Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей, которые посещали кафе, открывшееся менее недели назад.