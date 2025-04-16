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Регион
16 апреля, 10:23

Роллы с инфекцией: 10 взрослых и 4 ребёнка отравились в новом кафе в Альметьевске

Уголовное дело возбуждено из-за отравления посетителей кафе Альметьевска роллами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Татарстане возбуждено уголовное дело в связи с массовым заражением кишечной инфекцией посетителей открывшегося менее недели назад кафе. Происшествие случилось в городе Альметьевске, пострадали 14 человек, среди которых четверо детей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Кафе, которое 12-14 апреля посещали пострадавшие, начало работу 11 апреля. По предварительным данным, посетители употребляли роллы, после чего почувствовали недомогание и обратились в инфекционную больницу», — уточнили в управлении.

В связи с массовым отравлением расследуется дело по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Турции массовое отравление шаурмой: Двое пострадавших в критическом состоянии

Ранее в Москве работяги-строители подцепили острую кишечную инфекцию после того, как поели готовые обеды от компании «Енидем». В больницу были госпитализированы 147 человек, им оказали всю необходимую помощь.

Наталья Афонина
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