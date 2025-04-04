В Турции массовое отравление шаурмой: Двое пострадавших в критическом состоянии

В провинции Коджаэли в Турции 648 человек получили отравление от куриной шаурмы. Два пациента находятся в критическом состоянии, сообщает турецкий телеканал NTV.

«В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны», — говорится в сообщении.

После инцидента задержали двоих человек. Полиция закрыла лавку, где продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства забрали образцы еды для анализа и обнаружили несоответствие стандартам. После чего контролирующие органы округа Кёрфез возбудили уголовное дело против этого заведения.