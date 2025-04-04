В Турции массовое отравление шаурмой: Двое пострадавших в критическом состоянии
Почти 650 граждан Турции отравились куриной шаурмой в провинции Коджаэли
В провинции Коджаэли в Турции 648 человек получили отравление от куриной шаурмы. Два пациента находятся в критическом состоянии, сообщает турецкий телеканал NTV.
«В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны», — говорится в сообщении.
После инцидента задержали двоих человек. Полиция закрыла лавку, где продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства забрали образцы еды для анализа и обнаружили несоответствие стандартам. После чего контролирующие органы округа Кёрфез возбудили уголовное дело против этого заведения.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Польше арестовали домработницу, которая отравила коллегу. 56-летняя уборщица распыляла чистящее средство над чашкой с чаем своей соседки по офису.
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