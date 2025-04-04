Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 04:23

В Турции массовое отравление шаурмой: Двое пострадавших в критическом состоянии

Почти 650 граждан Турции отравились куриной шаурмой в провинции Коджаэли

В провинции Коджаэли в Турции 648 человек получили отравление от куриной шаурмы. Два пациента находятся в критическом состоянии, сообщает турецкий телеканал NTV.

«В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны»,говорится в сообщении.

После инцидента задержали двоих человек. Полиция закрыла лавку, где продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства забрали образцы еды для анализа и обнаружили несоответствие стандартам. После чего контролирующие органы округа Кёрфез возбудили уголовное дело против этого заведения.

Женщина установила камеру на работе и поймала коллегу, который травил её суперклеем
Женщина установила камеру на работе и поймала коллегу, который травил её суперклеем

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Польше арестовали домработницу, которая отравила коллегу. 56-летняя уборщица распыляла чистящее средство над чашкой с чаем своей соседки по офису.

Обложка ©

Freepik / stockking

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar