Женщина установила камеру на работе и поймала коллегу, который травил её суперклеем

В американском штате Висконсин произошёл инцидент, связанный с попыткой отравления. Мужчина, работавший вместе с коллегой на ярмарке Wisconsin State Fair Park, подозревается в том, что подливал суперклей в её напитки. В какой-то момент женщина заметила, что у её напитков странные запах и вкус. Кроме того, она начинала плохо себя чувствовать после их употребления, пишет People.