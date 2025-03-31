Женщина установила камеру на работе и поймала коллегу, который травил её суперклеем
People: В США мужчина добавлял суперклей в газировку коллеги, пытаясь отравить её
В американском штате Висконсин произошёл инцидент, связанный с попыткой отравления. Мужчина, работавший вместе с коллегой на ярмарке Wisconsin State Fair Park, подозревается в том, что подливал суперклей в её напитки. В какой-то момент женщина заметила, что у её напитков странные запах и вкус. Кроме того, она начинала плохо себя чувствовать после их употребления, пишет People.
Джей Хи решила докопаться до правды и установила на своём рабочем месте камеру. На запись попало, как Джозеф Росс в латексных перчатках добавлял клей в кока-колу коллеги. Женщина рассказала о случившемся патрульным парка.
Росс признал вину, и его арестовали. Мужчину обвиняют в попытке отравить Джей Хи.
Ранее сообщалось, что москвич простил знакомого, который попытался отравить его пирожком со ртутью. Дмитрий Балакин принёс свои извинения потерпевшему и предлагал возместить причинённый вред. Напомним, что 11 февраля Дмитрий и Сергей были госпитализированы в НИИ имени Н.В. Склифосовского с отравлением ртутью. Однако в организме отравителя опасного вещества не нашли. Также выяснилось, что местные пекарни ни при чём. Дмитрий сам добавил ртуть в выпечку и предложил её Сергею. Предположительно, из-за ревности к 24-летней девушке.
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