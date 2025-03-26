Москвич простил знакомого, который попытался отравить его пирожком со ртутью
Москвич Сергей Г. решил простить своего знакомого Дмитрия Балакина, который попытался его убить, отравив пирожком со ртутью. Эта информация содержится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Пострадавший Сергей и Дмитрий, который пытался его убить. Обложка © Telegram / SHOT
«Балакин Д. А. принёс свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причинённый вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел», — сказано в документах.
В материалах дела также указывается, что Балакин полностью признал свою вину, искренне раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ за покушение на убийство. Защита настаивает на том, чтобы переквалифицировать обвинение на статью 111 УК РФ за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.
Напомним, 11 февраля сообщили, что в Москве двое коллег — Дмитрий и Сергей — были госпитализированы в НИИ имени Н.В. Склифосовского с отравлением ртутью. Вскоре выяснилось, что местные пекарни ни при чём, а у Дмитрия в организме ртуть и вовсе не нашли. Предположительно, он приревновал коллегу к 24-летней девушке, которая нравилась им обоим. Дмитрий сам добавил ртуть в выпечку и предложил её Сергею. Стоит добавить, что оба мужчины женаты.
Telegram / SHOT