Москвич простил знакомого, который попытался отравить его пирожком со ртутью

Москвич Сергей Г. решил простить своего знакомого Дмитрия Балакина, который попытался его убить, отравив пирожком со ртутью. Эта информация содержится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Балакин Д. А. принёс свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причинённый вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел», — сказано в документах.

В материалах дела также указывается, что Балакин полностью признал свою вину, искренне раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ за покушение на убийство. Защита настаивает на том, чтобы переквалифицировать обвинение на статью 111 УК РФ за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.