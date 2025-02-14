Психолог составила портрет личности девушки, из-за которой мужчина отравил друга ртутью
Психолог Коржаева: Мужчина отравил друга ртутью из-за девушки-нарцисса
Девушка, из-за которой мужчина в Москве отравил друга ртутью, является манипулятором с нарциссическим расстройством. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева. Кроме того, по её словам, мужчина, который пошёл на преступление ради любви, на самом деле по-настоящему не любил эту девушку. Она отметила, что это всего лишь влюблённость.
«Во-первых, это нельзя называть любовью или влюблённостью, это зависимость. Она у нас входит в МКБ-10 с некоторых пор. Любовная зависимость — это страшная болезнь, это одно из самых страшных психических расстройств, потому что задействованы все гормоны и у людей, конечно, башню рвёт. Они способны в принципе на всё что угодно, абсолютно безрассудные. Потому что это одновременно и адреналин, и эндорфины, и кортизол — и всё вместе. Это вспышка гормональная, и мозг просто затуманивается», — рассказала психолог.
Психолог отметила, что, вероятно, эта девушка знала о том, что оба мужчины женаты, и осознанно шла на это. Эксперт указала на признаки нарциссического расстройства, поскольку психически уравновешенный человек не стал бы поступать подобным образом. По словам психолога, такая женщина использует других для получения эмоционального наполнения, что иногда называют «энергетическим вампиризмом».
«А есть такая штука — синдром человеческого магнетизма. Мы притягиваемся друг к другу по травматике. И, соответственно, это значит, что у этих мужчин есть потребность удовлетворить капризную женщину по умолчанию. А если жена простая, не сильно требовательная и, в принципе, думает: дал денег — молодец, не дал — не пьёт, тоже неплохо. А если ещё и работает, так вообще красавчик. А мужчинам нужна вот эта охота, она адреналиновая», — сказала психолог.
Соответственно, человек внутренне истощённый — то, что называют «энергетический вампир». То есть она как активатор, провокатор.
Клинический психолог Ирина Коржаева
Психолог отметила, что существует вероятность, что этих мужчин воспитывали требовательные женщины, а чтобы получить их внимание и любовь, им приходилось заслуживать это. Она также подчеркнула, что недостаток любви в детстве мог привести к психоэмоциональному голоду, который стал зависимостью. По её словам, эта молодая сотрудница стала своего рода манипулятором. Однако психолог добавила, что дело здесь не только в возрасте или внешности, а, скорее, в химии отношений.
Психолог отметила, что, если мужчина совершает подобный поступок, это может свидетельствовать о травмах, полученных в семье, где, возможно, имели место измены. В таком случае человек пытается восполнить свои детские травмы. По её словам, дружба между этими мужчинами была основана на конкуренции: часто возникает ситуация, когда один из них пытается увести женщину друга, несмотря на общепринятые нормы. Это касается не только мужчин, но и женщин. Если кто-то из них уступает, это воспринимается как поражение, что для мужчин особенно болезненно. Таким образом, борьба происходит не только за женщину, но и между самими мужчинами.
Напомним, что вся криминальная история началась из-за 24-летней коллеги Дмитрия и Сергея. Мужчины проявляли интерес к девушке, но терпение одного из них лопнуло и им завладела ревность. Тогда Дмитрий решил добавить ртуть в еду Сергея и отравить товарища. Мужчин доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Дмитрия задержали, а Сергей продолжает лежать в больнице.
Life.ru / «Шедеврум»