Врач назвала смертельную для человека дозу ртути
Врач Демьяновская: Смертельная доза ртути для человека составляет 0,2—0,3 г
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В интервью RT врач-невролог Екатерина Демьяновская, являющаяся экспертом лаборатории «Гемотест», поделилась информацией о симптомах и последствиях отравления ртутью.
Она отметила, что первые признаки острого отравления парами ртути могут появиться в течение 8—24 часов, а полная клиническая картина обычно развивается на второй или третий день. К симптомам относятся головные боли, учащенное сердцебиение, беспричинный страх, тремор конечностей, металлический привкус во рту, покраснение слизистых оболочек рта и глотки, а также тошнота и рвота. В некоторых случаях могут наблюдаться повышение температуры до 38—39 ºС, кровоточивость десен и диарея, иногда с примесью крови.
Демьяновская также добавила, что металлическая ртуть плохо всасывается при попадании в организм, тогда как соли ртути гораздо легче проникают через желудочно-кишечный тракт и могут вызывать серьезные отравления. Смертельная доза хлорида ртути (сулемы) при пероральном употреблении составляет 0,2—0,3 г.
Напомним, что на днях двое отравились ртутью и были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Они съели необычные пирожки. Департамент здравоохранения показал, как выглядела та самая опасная выпечка, а Роспотребнадзор уже начал расследование. Пекарня «Мельница» и магазин «Дикси» стали главными подозреваемыми. Одна представители сразу опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них. Позже раскрылась правда: отравление пирожками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство из-за девушки.