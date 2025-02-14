Врач назвала смертельную для человека дозу ртути

Она отметила, что первые признаки острого отравления парами ртути могут появиться в течение 8—24 часов, а полная клиническая картина обычно развивается на второй или третий день. К симптомам относятся головные боли, учащенное сердцебиение, беспричинный страх, тремор конечностей, металлический привкус во рту, покраснение слизистых оболочек рта и глотки, а также тошнота и рвота. В некоторых случаях могут наблюдаться повышение температуры до 38—39 ºС, кровоточивость десен и диарея, иногда с примесью крови.