Уборщица из «чистой злобы» несколько месяцев травила коллегу химикатами
OC: В Польше уборщица систематически травила коллегу токсичными веществами
В Польше арестована женщина, подозреваемая в отравлении коллеги. По данным издания Oddity Central, причиной преступления стала «чистая злоба».
Пострадавшая, 51-летняя сотрудница клининговой компании из Варшавы, долгое время страдала от болей в животе. Она списывала недомогание на рабочие нагрузки и стресс. Медицинское обследование показало, что причиной проблем со здоровьем стало отравление токсичными веществами. Вспомнив о странном вкусе утреннего чая, который она пила на работе, женщина заподозрила неладное. Она установила скрытую камеру в офисе, чтобы выяснить, кто мог подливать ей в чай химикаты. Запись показала, что 56-летняя уборщица офиса распыляла чистящее средство над чашкой коллеги.
Пострадавшая записала несколько видео, а затем предоставила их правоохранительным органам. Помимо предполагаемой преступницы, была задержана 68-летняя женщина, с которой уборщица разговаривала по телефону в момент совершения преступления. Вторая задержанная подтвердила, что была в курсе планов своей подруги.
Полиция пока не комментирует причины произошедшего, но, по информации польских СМИ, мотивом преступления могла быть зависть, вызванная более высоким положением пострадавшей на работе.
А ранее в США произошёл инцидент, связанный с попыткой отравления. Мужчина, работавший вместе с коллегой на ярмарке, подозревается в том, что подливал суперклей в её напитки.
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