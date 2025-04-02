Уборщица из «чистой злобы» несколько месяцев травила коллегу химикатами

В Польше арестована женщина, подозреваемая в отравлении коллеги. По данным издания Oddity Central, причиной преступления стала «чистая злоба».

Пострадавшая, 51-летняя сотрудница клининговой компании из Варшавы, долгое время страдала от болей в животе. Она списывала недомогание на рабочие нагрузки и стресс. Медицинское обследование показало, что причиной проблем со здоровьем стало отравление токсичными веществами. Вспомнив о странном вкусе утреннего чая, который она пила на работе, женщина заподозрила неладное. Она установила скрытую камеру в офисе, чтобы выяснить, кто мог подливать ей в чай химикаты. Запись показала, что 56-летняя уборщица офиса распыляла чистящее средство над чашкой коллеги.

Пострадавшая записала несколько видео, а затем предоставила их правоохранительным органам. Помимо предполагаемой преступницы, была задержана 68-летняя женщина, с которой уборщица разговаривала по телефону в момент совершения преступления. Вторая задержанная подтвердила, что была в курсе планов своей подруги.

Полиция пока не комментирует причины произошедшего, но, по информации польских СМИ, мотивом преступления могла быть зависть, вызванная более высоким положением пострадавшей на работе.