147 рабочих подхватили кишечную инфекцию в Москве после обеда от «Енидем»
В Москве 147 строителей слегли от острой кишечной инфекции после употребления готовых обедов от компании «Енидем». Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников «Енигюн Констракшн», — сказано в отчётах.
Это не первый случай массового отправления едой из «Енидем». Недавно от продукции компании пострадали ещё и 50 постояльцев московского хостела.
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