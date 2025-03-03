147 рабочих подхватили кишечную инфекцию в Москве после обеда от «Енидем»

В Москве 147 строителей слегли от острой кишечной инфекции после употребления готовых обедов от компании «Енидем». Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников «Енигюн Констракшн», — сказано в отчётах.