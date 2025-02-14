Массовое отравление произошло в хостеле в Москве, пострадали полсотни человек

Постояльцы московского хостела «Гостиница РБК сервис» массово отравились едой. Пострадали 50 человек, пятеро из них доставлены в больницу, все они ели готовую продукцию от одного поставщика. Не исключено, что число пострадавших продолжит расти, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, отравившиеся — иностранцы, работники стройки ЖК «Обручева 30». Вчера после работы их покормили супом и курицей, а по возвращению в хостел их состояние стало ухудшаться — начались рвота и диарея. К месту прибыли десятки машин скорой помощи, пятерых человек уже госпитализировали. Поставки еды выполняла компания ООО «Енидем».