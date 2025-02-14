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14 февраля, 09:59

Массовое отравление произошло в хостеле в Москве, пострадали полсотни человек

Mash: 50 человек отравились едой в столичном хостеле «Гостиница РБК сервис»

Постояльцы московского хостела «Гостиница РБК сервис» массово отравились едой. Пострадали 50 человек, пятеро из них доставлены в больницу, все они ели готовую продукцию от одного поставщика. Не исключено, что число пострадавших продолжит расти, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, отравившиеся — иностранцы, работники стройки ЖК «Обручева 30». Вчера после работы их покормили супом и курицей, а по возвращению в хостел их состояние стало ухудшаться — начались рвота и диарея. К месту прибыли десятки машин скорой помощи, пятерых человек уже госпитализировали. Поставки еды выполняла компания ООО «Енидем».

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Отравление пирожками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство из-за девушки

Ранее Life.ru рассказывал о массовом отравлении детей в школьной столовой в Петропавловске-Камчатском. Учеников накормили котлетами на завтрак, после чего у некоторых из них стал болеть живот. Инцидент произошёл в школе №7, но, к счастью, обошёлся без серьёзных последствий — все пострадавшие лечатся амбулаторно.

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Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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