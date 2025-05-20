Массовое отравление произошло в шаурмичной с красивым названием в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области начал уголовное расследование из-за массового отравления шаурмой в подмосковном Егорьевске. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, повлёкших отравление более десяти человек, включая детей.

Шаурмичная в Егорьевске, в которой произошло отравление. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

По данным прокуратуры, пострадали 17 человек, из них семеро — несовершеннолетние. Шестеро, включая четверых детей, остаются в больнице в состоянии средней тяжести.