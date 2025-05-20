Массовое отравление произошло в шаурмичной с красивым названием в Подмосковье
17 человек отравились шаурмой в Егорьевске, в их числе дети
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Следственный комитет по Московской области начал уголовное расследование из-за массового отравления шаурмой в подмосковном Егорьевске. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, повлёкших отравление более десяти человек, включая детей.
Шаурмичная в Егорьевске, в которой произошло отравление. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
По данным прокуратуры, пострадали 17 человек, из них семеро — несовершеннолетние. Шестеро, включая четверых детей, остаются в больнице в состоянии средней тяжести.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, связывая случаи острой кишечной инфекции с употреблением шаурмы. Ведомство приостановило работу точки «Вкус востока», взяло пробы продукции для анализа и готовит материалы для суда.
Случаи отравления едой в заведениях общепита фиксируются довольно часто. В основном речь идёт о забегаловках и палатках, где готовят еду с нарушением норм. Один из таких случаев стал смертельным для трёхлетней малышки из Ленобласти, которая умерла после съеденной в местном кафе картошки фри. Однако бывают случаи отравления и в кафе. Так, жители Екатеринбурга массово отравились устрицами после похода в новый ресторан.