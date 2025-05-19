В Чувашии выяснили причины массового отравления 44 учеников гимназии

Вспышка норовирусной инфекции в гимназии №8 города Шумерля (Чувашия) затронула 45 человек — 44 ученика и одного преподавателя. Заболевание, по данным властей, распространилось через сотрудников школы, об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По итогам проверок у всех заболевших подтверждён РНК норовируса. Все помещения, включая пищеблок, оперативно продезинфицировали. Учебный процесс временно перевели на дистанционный формат — дети вернутся в классы уже 22 мая.

«Предварительно фиксируем, что причиной вспышки инфекции стали случаи заражения среди сотрудников школы», — написал глава Чувашской Республики в своём Telegram-канале.

Региональные власти пообещали провести подробный разбор ситуации и усилить контроль за состоянием здоровья работников образовательных учреждений, особенно тех, кто отвечает за организацию питания.