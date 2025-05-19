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Регион
19 мая, 13:27

В Чувашии выяснили причины массового отравления 44 учеников гимназии

Глава Чувашии Николаев: Причиной отравления 44 учеников в школе стал норовирус

Фото © freepik/Freepik

Фото © freepik/Freepik

Вспышка норовирусной инфекции в гимназии №8 города Шумерля (Чувашия) затронула 45 человек — 44 ученика и одного преподавателя. Заболевание, по данным властей, распространилось через сотрудников школы, об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По итогам проверок у всех заболевших подтверждён РНК норовируса. Все помещения, включая пищеблок, оперативно продезинфицировали. Учебный процесс временно перевели на дистанционный формат — дети вернутся в классы уже 22 мая.

«Предварительно фиксируем, что причиной вспышки инфекции стали случаи заражения среди сотрудников школы», — написал глава Чувашской Республики в своём Telegram-канале.

Региональные власти пообещали провести подробный разбор ситуации и усилить контроль за состоянием здоровья работников образовательных учреждений, особенно тех, кто отвечает за организацию питания.

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Напомним, о массовом отравлении после обеда в гимназии стало известно 15 мая. Тогда за медицинской помощью обратилось более 40 человек. Восемь детей были госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу, остальные проходили амбулаторное лечение. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Милена Скрипальщикова
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