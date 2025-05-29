Теплоход «Михаил Булгаков» с отравившимися пассажирами причалил в Москве

Теплоход «Михаил Булгаков», на борту которого случилось массовое отравление пассажиров, причалил в Москве. Туристов выпускают очень медленно, с проверкой документов и самочувствия перед сходом на берег, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника телеграм-канала, медицинская помощь потребовалась значительному количеству отдыхающих. Список обратившихся к врачам во время круиза оказался настолько обширным, что проверка занимает продолжительное время.