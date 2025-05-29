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29 мая, 18:50

Теплоход «Михаил Булгаков» с отравившимися пассажирами причалил в Москве

Теплоход «Михаил Булгаков», на борту которого случилось массовое отравление пассажиров, причалил в Москве. Туристов выпускают очень медленно, с проверкой документов и самочувствия перед сходом на берег, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника телеграм-канала, медицинская помощь потребовалась значительному количеству отдыхающих. Список обратившихся к врачам во время круиза оказался настолько обширным, что проверка занимает продолжительное время.

«Мы и так обосрались, вы ещё и держите нас здесь. Отойдите вообще с дороги!» — выкрикивает один из недовольных по понятным причинам пассажиров.

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Напомним, о массовом отравлении на борту «Михаила Булгакова» стало известно вчера вечером. Сотни пассажиров в срочном порядке сняли с рейса в Угличе и отправили на медосмотр. Сообщалось, что некоторые из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии — у них начиналось обезвоживание и падало содержание кислорода в крови. Предположительно, причиной отравления могло стать использование речной воды для мытья посуды.

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Юрий Лысенко
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