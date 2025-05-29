У отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков» падает сатурация и начинается обезвоживание

Часть людей, отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков», находятся в тяжёлом состоянии: у них начинается обезвоживание и падает кислород в крови. Среди пострадавших есть и несовершеннолетние. Предположительно, источником инфекции является речная вода. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Обстановка на теплоходе «Михаил Булгаков». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам одного из сотрудников теплохода, по ходу круиза пришлось несколько раз вызывать скорую помощь. Члены экипажа боялись питаться в ресторанах и столовых теплохода из-за антисанитарии и тошнотворного запаха. Вероятно, для приготовления блюд использовалась грязная речная вода.