В Приморье студенты ДВФУ массово отравились после фуршета в вузе

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке попали в больницу с отравлением после фуршета в вузе. За медицинской помощью обратились 14 обучающихся. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

21 мая 14 студентов обратились к врачам с признаками отравления: тошнота, рвота и повышенная температура тела. В связи с этим прокуратура начала проверку соблюдения санитарных норм при организации питания в учебном заведении, а также столовых приборов, кафе и поставщиков продуктов питания на территории.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышка норовируса была зафиксирована среди участников конференции «Международное предпринимательство и бизнес», после фуршета, организованного комплексом «Биофуд» ДВФУ.

Все заболевшие студенты в возрасте от 18 до 23 лет были госпитализированы и обследованы. Также проверили сотрудников пищеблока, которые готовили кейтеринг.

«У пациентов и работников пищеблока обнаружен норовирус. Сотрудники с положительными результатами анализов отстранены от работы», — говорится в сообщении.