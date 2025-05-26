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26 мая, 05:44

В Приморье студенты ДВФУ массово отравились после фуршета в вузе

Во Владивостоке 14 студентов ДВФУ попали в больницу из-за вспышки норовируса

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке попали в больницу с отравлением после фуршета в вузе. За медицинской помощью обратились 14 обучающихся. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

21 мая 14 студентов обратились к врачам с признаками отравления: тошнота, рвота и повышенная температура тела. В связи с этим прокуратура начала проверку соблюдения санитарных норм при организации питания в учебном заведении, а также столовых приборов, кафе и поставщиков продуктов питания на территории.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышка норовируса была зафиксирована среди участников конференции «Международное предпринимательство и бизнес», после фуршета, организованного комплексом «Биофуд» ДВФУ.

Все заболевшие студенты в возрасте от 18 до 23 лет были госпитализированы и обследованы. Также проверили сотрудников пищеблока, которые готовили кейтеринг.

«У пациентов и работников пищеблока обнаружен норовирус. Сотрудники с положительными результатами анализов отстранены от работы», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в санатории «Орлёнок» 38 детей подхватили вирусную инфекцию и слегли с отравлением. Родители давно жаловались, что в учреждении плохо хранят продукты, возможно, что используют в пищу просрочку.

Алиса Хуссаин
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