Почти 40 детей отравились в столовой санатория «Орлёнок»
В санатории «Орлёнок» Пермского края отравились 38 детей
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В санатории «Орлёнок» Пермского края 38 детей подхватили вирусную инфекцию. У них ухудшилось состояние, начались рвота и температура. Предположительно, отравление произошло из-за нарушения норм санитарной безопасности. Об этом рассказал телеграм-канал Ural Mash.
Как оказалось, многие родители жаловались на плохое хранение продуктов в санатории. Здоровых детей сегодня отправили домой. В прокуратуре региона уже началась проверка по факту случившегося. Отберут пробы, анализ которых установит причины случившегося.
«Органами прокуратуры края организована проверка по факту отравления детей в санатории «Орлёнок». <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе региона.
Ранее в Перми пять учениц четвёртого класса отравились из-за портативного увлажнителя для лица, который принёс в школу их одноклассник. Девочки окружили его, и в попытке продемонстрировать, как устроен гаджет, юный экспериментатор разобрал его. В результате из баллончика вытекла едкая жидкость, начавшая испаряться.