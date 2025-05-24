Почти 40 детей отравились в столовой санатория «Орлёнок»

В санатории «Орлёнок» Пермского края 38 детей подхватили вирусную инфекцию. У них ухудшилось состояние, начались рвота и температура. Предположительно, отравление произошло из-за нарушения норм санитарной безопасности. Об этом рассказал телеграм-канал Ural Mash.

Как оказалось, многие родители жаловались на плохое хранение продуктов в санатории. Здоровых детей сегодня отправили домой. В прокуратуре региона уже началась проверка по факту случившегося. Отберут пробы, анализ которых установит причины случившегося.

«Органами прокуратуры края организована проверка по факту отравления детей в санатории «Орлёнок». <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе региона.