Токсичный гаджет: Пять четвероклашек попали в больницу, отравившись парами увлажнителя

В Перми пять учениц четвёртого класса пострадали из-за портативного увлажнителя для лица, который принёс в школу их одноклассник. По информации источников SHOT, во время перемены мальчик решил похвастаться популярным среди детей устройством, чем привлёк внимание девочек. Они окружили его, и в попытке продемонстрировать, как устроен гаджет, юный экспериментатор разобрал его. В результате из баллончика вытекла едкая жидкость, начавшая испаряться. Школьницы, стоявшие рядом, почувствовали удушье и начали кашлять.

Учительница оперативно изолировала устройство, упаковав его в плотный пакет, и вызвала скорую помощь. В больнице 10-летним школьницам диагностировали отравление аэрозолем средней тяжести, после чего их осмотрели и отпустили домой. Сейчас специалисты выясняют, что именно находилось внутри увлажнителя. Не исключено, что мальчик мог заменить воду в устройстве неизвестной жидкостью.

Портативные увлажнители стали настоящим хитом среди школьников: детские модели с яркими игрушками стоят всего около 300 рублей. Однако родители уже бьют тревогу, сообщая о странном запахе горелой пластмассы и даже случаях возгорания таких устройств.