Отравившиеся шаурмой в Подмосковье пожаловались на рвоту с кровью и потерю сознания

Количество пострадавших от отравления шаурмой в Подмосковье выросло до 21 человека. Одна из отравившихся рассказала, что её тошнило с 15:30 до четырёх утра. Рвота была с примесью крови. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадавшая 19-летняя девушка рассказала, что из-за отсутствия сил она даже не могла вызвать скорую. Под утро она начала терять сознание. Однако прийти в себя ей удалось без помощи медиков. У всех отравившихся диагностировали гастроэнтерит. Госпитализировано восемь человек, среди которых четыре ребёнка.