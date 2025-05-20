Отравившиеся шаурмой в Подмосковье пожаловались на рвоту с кровью и потерю сознания
Mash: Отравившиеся шаурмой в Подмосковье жалуются на рвоту с кровью
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Количество пострадавших от отравления шаурмой в Подмосковье выросло до 21 человека. Одна из отравившихся рассказала, что её тошнило с 15:30 до четырёх утра. Рвота была с примесью крови. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Пострадавшая 19-летняя девушка рассказала, что из-за отсутствия сил она даже не могла вызвать скорую. Под утро она начала терять сознание. Однако прийти в себя ей удалось без помощи медиков. У всех отравившихся диагностировали гастроэнтерит. Госпитализировано восемь человек, среди которых четыре ребёнка.
Напомним, что острая кишечная инфекция возникла у людей после употребления в пищу шаурмы из точки «Вкус востока». Роспотребнадзор уже взял пробы продукции для анализа и готовит материалы для суда. Дело находится на контроле московской прокуратуры.