Британка лишилась 13 органов после загадочного отравления на ужине с коллегами
Mirror: В Британии врачи удалили пациентке 13 органов из-за редкого вида рака
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В Великобритании врачи удалили женщине 13 органов, чтобы спасти ей жизнь. Британка несколько лет бессимптомно болела редким видом рака, обнаружить который помог случай с «отравлением». Историю со счастливым концом публикует The Mirror.
Ребекка Хайнд почувствовала сильное недомогание после рождественского ужина с коллегами. Она решила, что просто отравилась каким-то блюдом. Однако состояние женщины продолжало ухудшаться, у неё постоянно были боли в животе, пропал аппетит, началась тошнота. Кроме того, у британки вздулась брюшная полость и пропала талия. Врачи провели ей компьютерную томографию и обнаружили редкий тип рака в животе.
Раковые клетки успели распространиться на другие органы с помощью желеобразной жидкости с названием муцин. Медикам пришлось срочно отправлять пациентку на операцию. Ей удалили 13 органов, которые уже невозможно было спасти, в том числе желчный пузырь, селезёнку и толстый кишечник. По словам врачей, женщина могла умереть, если бы рак так и не был бы обнаружен.
«Я пережила хирургическую менопаузу в возрасте 35 лет — это было нападение на организм. В рамках операции мне вводили подогретую жидкую форму химиотерапии... чтобы нацелиться на оставшиеся раковые клетки», — рассказала Хайнд. Сейчас она уже дома и пытается привыкнуть к новому образу жизни. Ей пришлось перейти на диетическое питание и отказаться от многих физических активностей.
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