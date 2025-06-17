В Якутии более 20 человек отравились бесплатной шаурмой

В Верхоянске возбуждено уголовное дело после того, как 22 человека обратились в медицинское учреждение с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они употребляли бесплатную шаурму на празднике. Об этом сообщает пресс-служба СК по Якутии.

Большинство пострадавших чувствуют себя удовлетворительно, но состояние одного ребенка оценивается как средней тяжести. Все заболевшие считают, что причиной их недомогания стала шаурма, которую бесплатно раздавали 12 июня на празднике в сквере Верхоянска. По предварительным данным, шаурма была приготовлена в домашних условиях с нарушением санитарных норм и правил хранения, что могло привести к массовому отравлению.

В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.