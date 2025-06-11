Превышает в 14 раз: В клубнике из Египта нашли огромное количество плесени

В привезённой из Египта клубнике выявлено крайне серьёзное нарушение: содержание плесени в ягодах превысило норму в 14 раз. Его обнаружили Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции АПК (ЦОП АПК).

Пресс-служба учреждения пояснила, что в быстрозамороженной партии впервые с начала года выявили высокое содержание микроорганизмов. Экспертиза показала, что плесень в клубнике превышает установленные стандарты в 14 раз, а дрожжей в два раза.

Одна из причин — нарушения санитарных норм на производстве, а также неправильные условия хранения и транспортировки. Из-за этого вырабатываются микотоксины, оказывающие неблагоприятное условие на здоровье человека.

«Повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины), которые, в свою очередь, могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям», — предупредили специалисты.

Важно отметить, что Египет входит в десятку лидеров по импорту клубники в Россию. В год из страны поставляют от 1,6 до 2 тысяч тонн ягод.