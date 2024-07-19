В детских подгузниках в России нашли плесень и дрожжи

"Роскачество" провело исследование детских подгузников и обнаружило в некоторых дрожжи и плесень. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты исследовали 21 торговую марку подгузников-трусиков больших размеров (для детей весом до 20 кг). В подгузниках одной марки были найдены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, которые могли быть занесены на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Их количество может увеличиваться в условиях тепла и влаги, что грозит местным воспалением и раздражением.

Также эксперты выявили массовое нарушение — проблемы с pH. Его зафиксировали в 19 образцах. А вот со впитыванием влаги справились все марки. Самый долгий показатель составил 1,1 секунды, самый быстрый — 0,18. Кроме того, оказалось, что большинство подгузников не вызывают аллергии и раздражений кожи или слизистых оболочек малыша.

"Все подгузники нетоксичны, в них нет вредных веществ, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений", — подчеркнули в "Роскачестве".