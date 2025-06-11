В Петербурге школьница наглоталась таблеток от шизофрении и попала в реанимацию

Накануне вечером в одну из детских клиник Петербурга в критическом состоянии доставили 14-летнюю жительницу Ленинского проспекта. Медики диагностировали у подростка тяжёлое медикаментозное отравление, после чего поместили её в реанимацию, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, 10 июня юная пациентка, находясь дома, ошибочно приняла завышенную дозу антипсихотического препарата. Ранее врачи приписали девочке принимать средство от шизофрении. Известно, что пострадавшая состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, выясняя все детали инцидента. Состояние школьницы остаётся крайне тяжёлым.