Туристы с катера нашли мёртвую девочку, которую три месяца искал весь Петербург

В Финском заливе обнаружено тело 17-летней школьницы, которая пропала ещё в марте текущего года после скандала с отцом. В тот день девочка ушла из дома в расстроенных чувствах и больше не вернулась, её поиски велись вплоть до сегодняшнего дня. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Пропавшая школьница. Фото © Telegram / Mash на Мойке

По данным следствия, 11 марта девочка сильно поссорилась с отцом и ушла из дома. Последний раз её видели вблизи Финского залива. СК возбудил дело об убийстве. Как выяснилось, она вышла на лёд и провались около Яхтенного моста. Десятиклассницу искали правоохранители и волонтёры, были опрошены предполагаемые свидетели, отсмотрены камеры наблюдения. В результате только сейчас катающиеся на катере туристы увидели тело школьницы.