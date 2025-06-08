Туристы с катера нашли мёртвую девочку, которую три месяца искал весь Петербург
Mash: У берегов Петербурга нашли тело школьницы, которая пропала 3 месяца назад
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В Финском заливе обнаружено тело 17-летней школьницы, которая пропала ещё в марте текущего года после скандала с отцом. В тот день девочка ушла из дома в расстроенных чувствах и больше не вернулась, её поиски велись вплоть до сегодняшнего дня. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Пропавшая школьница. Фото © Telegram / Mash на Мойке
По данным следствия, 11 марта девочка сильно поссорилась с отцом и ушла из дома. Последний раз её видели вблизи Финского залива. СК возбудил дело об убийстве. Как выяснилось, она вышла на лёд и провались около Яхтенного моста. Десятиклассницу искали правоохранители и волонтёры, были опрошены предполагаемые свидетели, отсмотрены камеры наблюдения. В результате только сейчас катающиеся на катере туристы увидели тело школьницы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге была найдена девушка, пропавшая девять лет назад. Всё это время она скрывалась у подруги, успев познакомиться с мужчиной и родить двоих детей. Девушку зовут Виктория Конецкая. Она сбежала из детской больницы в декабре 2016 года, где находилась на плановой операции. Перед исчезновением она удалила свои страницы в соцсетях, оставила все документы и вещи в больнице, взяв лишь куртку соседки по палате.