Втайне стала матерью двоих детей: В Петербурге нашли загадочно пропавшую девять лет назад девушку

В Санкт-Петербурге была найдена девушка, пропавшая девять лет назад. Всё это время она скрывалась у подруги, успев познакомиться с мужчиной и родить двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.

В Петербурге нашли пропавшую 9 лет назад девушку. Видео © Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По информации телеграм-канала SHOT, девушку зовут Виктория Конецкая. Она сбежала из детской больницы в декабре 2016 года, где находилась на плановой операции. Перед исчезновением она удалила свои страницы в соцсетях, оставила все документы и вещи в больнице, взяв лишь куртку соседки по палате. Мать Виктории обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В рамках расследования опросили 450 свидетелей. Часть из них предположила, что причиной исчезновения девушки могла стать обида на родственников, забывших о её дне рождения. Уголовное дело разрослось до 84 томов, а поисковые работы, включавшие водолазные операции, проводились более 15 раз. Впоследствии мать пропавшей получила требование выкупа в 50 тысяч рублей от анонимных лиц, но семья отказалась платить.

Конфликт с родителями, настаивавшими на операции, стал причиной самовольного ухода Виктории из больницы. Её местонахождение было случайно установлено 2 июня, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали её в Сестрорецке. После установления адреса, Викторию пригласили в Управление криминалистики, где она рассказала, что скрывалась у подруги во Всеволожске, опасаясь розыска. Позже она переехала к мужчине в Сестрорецк, где родила двоих детей дома, избегая медицинского вмешательства и контактов с государственными службами. Виктория утверждает, что не подвергалась никакому насилию и не желает общаться с семьёй. В настоящее время ей 24 года.