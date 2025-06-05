Стало известно, почему в России чаще всего теряются мужчины в расцвете сил – от 25 до 45 лет

Проблемы с физическим и психическим здоровьем становятся основной причиной исчезновения людей в России. По словам Валентины Наумовой, координатора поискового отряда «ЛизаАлерт», основную группу риска составляют мужчины в расцвете сил – от 25 до 45 лет, хотя традиционно внимание уделяется детям и пожилым людям.

Судмедэксперт Алексей Решетун в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что мужчины часто пропадают из-за болезней, которые могут привести к потере сознания или внезапной смерти, таких как инсульт. В таких ситуациях человек может оказаться в медицинском учреждении без документов, что затрудняет его идентификацию и приводит к объявлению в розыск. Решетун подчёркивает, что инсульт, к сожалению, молодеет, и всё чаще поражает людей трудоспособного возраста.

Психолог Дмитрий Диденко, в свою очередь, отмечает, что психические расстройства могут быть причиной исчезновения людей, особенно мужчин, которые часто скрывают свои переживания и пытаются справиться с проблемами в одиночку.