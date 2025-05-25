Никаких следов: В Пермском крае десятилетиями не утихают поиски пропавших без вести

Десятки жителей Пермского края остаются в списке пропавших без вести. Несмотря на все усилия, предпринятые следствием, включая возбуждение уголовных дел по статье «Убийство», поиски не дали никаких результатов: ни тел, ни подозреваемых обнаружить не удалось. Некоторые из инцидентов являются настоящей загадкой, которую до сих пор так и не удалось разгадать.













Так, например, 19-летнюю Веронику Бородулину ищут уже шестой год, рассказали в URA.ru. Девушка пропала 24 сентября 2019 года, в последний раз видели в её комнате в общежитии. Несмотря на возбужденное уголовное дело по статье «Убийство» и активные поиски, её местонахождение до сих пор неизвестно. В 2022 году появилась мимолетная зацепка, когда в Казани нашли тело утонувшей девушки, подходящей по возрасту. Однако предположение, что это Вероника, не подтвердилось, хотя утонувшая действительно оказалась родом из Перми. У пропавшей на руке есть татуировка кошки, по которой и стал понятно, что в реке нашли другую россиянку.

Не менее загадочное исчезновение произошло семь лет назад, когда 20-летний пермяк Ярослав Ширинкин успешно сдал экзамен на водительские права, после чего больше никогда не возвращался домой. Последний раз Ярослава видели 15 декабря 2018 года в Кунгуре. В этот день он успешно сдал экзамен в ГИБДД, после чего инспектор высадил его на углу улиц Матросской и Ленина. Он планировал пойти в сторону суда, но до места назначения так и не добрался, исчезнув без следа.

Некоторые дела остаются нераскрытыми уже 10 лет. Так, например, 33-летний пермяк Артём Двойнишников вышел из своей квартиры и бесследно исчез. Он пошёл за кормом для попугая, не взяв с собой ни документов, ни телефона, и пропал. На его поиски бросились лишь несколько дней спустя, когда мужчина не вышел на работу. Сотрудники полиции в сопровождении его бывшей жены пришли в квартиру, где обнаружили открытый настежь балкон и умершего от голода попугая. Друзья пропавшего заявляли, что Артём очень любил птицу и заботился о ней, при этом был аккуратным и всегда проверял двери и окна перед уходом из дома.

Также среди пропавших немало молодых людей, которые в один день уходили из дома, после чего больше никогда не выходили на связь. Юная Ирина Ханган, которой в 2020 году только исполнилось 18 лет, связалась с плохой компанией, пристрастившись к алкоголю и наркотикам, после чего без вести пропала. Похожим образом пропал 17-летний Евгений Янковский, который в один день вышел из дома и ушёл в неизвестном направлении. Поиски не дали результатов, он считается пропавшим без вести уже пятый год.

Родители юной 15-летней пермячки Кристины Бушуевой, которая исчезла в 2011 году, до сих пор не оставляют надежд на её возвращение. В тот злополучный день она вышла из дома, чтобы добраться до школы на автобусе. Однако на занятиях так и не появилась. У девочки задержка в развитии. До 14 лет её всегда сопровождали родители, однако затем школьница добиралась самостоятельно.