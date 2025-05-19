У берегов Приморья нашли тело пропавшей после прогулки на сапе

В Приморском крае нашли тело женщины, которая уплыла вместе с другом на сапе. Об этом сообщает SHOT.

Погибшая после прогулки на сапе в Приморье. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, погибшую обнаружили в водах Таврического лимана. Её уже опознал отец. Женщине было 35 лет. Поиски её 46-летнего спутника продолжаются.