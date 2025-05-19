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19 мая, 09:26

У берегов Приморья нашли тело пропавшей после прогулки на сапе

SHOT: Найдено тело 36-летней пропавшей во время прогулки на сапе в Приморье

В Приморском крае нашли тело женщины, которая уплыла вместе с другом на сапе. Об этом сообщает SHOT.

Погибшая после прогулки на сапе в Приморье. Фото © SHOT

Погибшая после прогулки на сапе в Приморье. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, погибшую обнаружили в водах Таврического лимана. Её уже опознал отец. Женщине было 35 лет. Поиски её 46-летнего спутника продолжаются.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина и женщина пропали во время прогулки на сапе. Они записывали радостные видео по пути к друзьям, но после шторма перестали выходить на связь. Вскоре был найден сап.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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