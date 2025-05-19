В Приморском крае мужчина и женщина пропали во время прогулки на сапе

Мужчина и женщина пропали во Владивостоке во время прогулки на сапе. Они вышли в море более суток назад. По дороге пара опубликовала радостное видео, сообщает SHOT.

Одно из последних видео пропавших во время прогулки на сапе жителей Приморья. Видео © SHOT

46-летний Виктор и 35-летняя Елена плыли в сторону посёлка Тавричанка Надеждинского района, где должны были встретиться с друзьями. Однако во время морской прогулки погода испортилась и начался шторм, о чём мужчина успел сообщить своему приятелю. Сап спасатели нашли близ посёлка Де-Фриз.

Найденный сап. Фото © Telegram / Svodka25

Волонтёры призвали всех выходящих в море в районе ЧП обратить внимание на объекты на воде и побережье.