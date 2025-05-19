В лесу Бурятии нашли останки учёного из Украины, пропавшего 16 лет назад

14 мая в Кабанском районе Бурятии рядом с селом Новый Энхалук в лесу обнаружили человеческие останки. Оказалось, что они принадлежат учёному из Украины, который пропал 16 лет назад. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

По данным следствия, в июле 2009 года учёный приезжал в Улан-Удэ на научную конференцию в составе делегации, после чего их группу отправили на отдых в Новый Энхалук на берегу Байкала. 72-летний мужчина ушёл с территории турбазы в лес и не вернулся. Местные жители обнаружили его останки в лесном массиве. Рядом с ними была найдена куртка, соответствующая описанию одежды пропавшего мужчины, а также мобильный телефон, по характеристикам совпадающий с его устройством.

Личные вещи учёного. Фото © СУ СК России по Республике Бурятия

Как отмечает издание Avia.pro, украинского учёного зову Анатолий Новиков. Он планировал принять участие в Международном Крейнделевском семинаре, посвящённом плазменной эмиссионной электронике. Местом проведения была выбрана живописная турбаза «Энхалук», расположенная на берегу Байкала. На следующий день после прибытия Новиков отправился на прогулку в окрестностях турбазы. На нём была легкая куртка, при себе телефон и, предположительно, небольшая сумма денег. С тех пор его больше никто не видел. Отсутствие профессора было обнаружено лишь вечером, когда он не пришёл на ужин.

В 2019 году, после нескольких лет безуспешных поисков, дело было официально закрыто, а Новиков был признан пропавшим без вести.

Весной 2025 года во время обхода леса вблизи Нового Энхалука местный лама обнаружил среди кустарников человеческие останки. Из-за сильной степени разложения установить точную причину смерти пока не представляется возможным.