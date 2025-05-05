Пропавшую более 60 лет назад женщину нашли живой в США

В США спустя более 60 лет нашли женщину, которая все эти годы числилась пропавшей без вести. Как сообщает газета Guardian, 20-летняя Одри Бакеберг из штата Висконсин исчезла в июле 1962 года, оставив дома двоих детей.

Все эти десятилетия о её судьбе ничего не было известно, пока недавно полицейские в ходе проверки старых нераскрытых дел не обнаружили 82-летнюю женщину за пределами Висконсина. Расследование показало, что Бакеберг не была похищена — она сознательно ушла из дома, спасаясь от постоянного насилия со стороны мужа.