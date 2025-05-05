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5 мая, 01:54

Пропавшую более 60 лет назад женщину нашли живой в США

Guardian: В США нашли пропавшую в 1962 году женщину

В США спустя более 60 лет нашли женщину, которая все эти годы числилась пропавшей без вести. Как сообщает газета Guardian, 20-летняя Одри Бакеберг из штата Висконсин исчезла в июле 1962 года, оставив дома двоих детей.

Все эти десятилетия о её судьбе ничего не было известно, пока недавно полицейские в ходе проверки старых нераскрытых дел не обнаружили 82-летнюю женщину за пределами Висконсина. Расследование показало, что Бакеберг не была похищена — она сознательно ушла из дома, спасаясь от постоянного насилия со стороны мужа.

Сотрудники правоохранительных органов смогли найти женщину через интернет-поиск, проверив базы данных. Местонахождение Бакеберг сейчас не разглашается в целях её безопасности.

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Пропавшего петербуржца спустя два месяца нашли мёртвым в горах Северной Осетии

Ранее в боливийской Амазонии местные рыбаки нашли пропавший 30 апреля самолёт с пятью пассажирами на борту. Напомним, воздушное судно исчезло во время рейса между Бауресом и Тринидадом.

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Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Артём Гапоненко
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