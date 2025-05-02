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1 мая, 22:44

Самолёт Cessna 172 с пятью людьми на борту исчез в Амазонии

Амазония. Обложка © Freepik / wirestock

Амазония. Обложка © Freepik / wirestock

Легкомоторный пассажирский самолёт Cessna 172 с пятью людьми на борту исчез в Боливии, сообщило Главное управление гражданской авиации страны. Машина вылетела из аэропорта Баурес в среду и направлялась в город Тринидад. Инициированы поисковые работы.

Известно, что воздушным судном управлял опытный капитан Пабло Андрес Веларде, также на борту находились трое взрослых и один ребёнок. Пропажа воздушного судна стала очевидной, когда самолёт не приземлился в соответствии с расчётным временем, и с экипажем пропала связь.

Причины исчезновения самолёта остаются неясными: не исключено, что Cessna совершила аварийную посадку в труднодоступной зоне. Для поиска воздушного судна были мобилизованы как авиационные силы, так и наземные спасательные бригады.

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Ранее в США раскрыли причины январской авиакатастрофы с военным вертолётом и самолётом. К трагедии привели сразу несколько причин, включая нехватку персонала в диспетчерской службе — за обоими воздушными судами следил всего один сотрудник.

Андрей Васильев
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