Самолёт Cessna 172 с пятью людьми на борту исчез в Амазонии

Легкомоторный пассажирский самолёт Cessna 172 с пятью людьми на борту исчез в Боливии, сообщило Главное управление гражданской авиации страны. Машина вылетела из аэропорта Баурес в среду и направлялась в город Тринидад. Инициированы поисковые работы.

Известно, что воздушным судном управлял опытный капитан Пабло Андрес Веларде, также на борту находились трое взрослых и один ребёнок. Пропажа воздушного судна стала очевидной, когда самолёт не приземлился в соответствии с расчётным временем, и с экипажем пропала связь.

Причины исчезновения самолёта остаются неясными: не исключено, что Cessna совершила аварийную посадку в труднодоступной зоне. Для поиска воздушного судна были мобилизованы как авиационные силы, так и наземные спасательные бригады.