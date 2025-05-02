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2 мая, 15:52

Рыбаки нашли пропавший в Амазонии самолёт с пятью пассажирами

El Deber: Найден пропавший в Амазонии самолёт Cessna 172 с пятью пассажирами

Самолёт. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Самолёт. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В боливийской Амазонии обнаружен пропавший легкомоторный самолёт Cessna 172CP (CP-1099) с пятью людьми на борту. Находку сделали рыбаки, сообщает El Deber.

По словам Уилсона Авилы, руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в департаменте Бени, мужчины, занимавшиеся рыбной ловлей в районе моста Педро Игнасио Муиба, услышали крики о помощи. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Среди выживших есть ребёнок.

После заявления президента Луиса Арсе об исчезновении самолёта, боливийское правительство начало поисково-спасательную операцию. Воздушное судно, напомним, пропало 30 апреля между Бауресом и Тринидадом.

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Алиса Хуссаин
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