Рыбаки нашли пропавший в Амазонии самолёт с пятью пассажирами

В боливийской Амазонии обнаружен пропавший легкомоторный самолёт Cessna 172CP (CP-1099) с пятью людьми на борту. Находку сделали рыбаки, сообщает El Deber.

По словам Уилсона Авилы, руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в департаменте Бени, мужчины, занимавшиеся рыбной ловлей в районе моста Педро Игнасио Муиба, услышали крики о помощи. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Среди выживших есть ребёнок.