Рыбаки нашли пропавший в Амазонии самолёт с пятью пассажирами
El Deber: Найден пропавший в Амазонии самолёт Cessna 172 с пятью пассажирами
Самолёт. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В боливийской Амазонии обнаружен пропавший легкомоторный самолёт Cessna 172CP (CP-1099) с пятью людьми на борту. Находку сделали рыбаки, сообщает El Deber.
По словам Уилсона Авилы, руководителя Центра по чрезвычайным ситуациям в департаменте Бени, мужчины, занимавшиеся рыбной ловлей в районе моста Педро Игнасио Муиба, услышали крики о помощи. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Среди выживших есть ребёнок.
После заявления президента Луиса Арсе об исчезновении самолёта, боливийское правительство начало поисково-спасательную операцию. Воздушное судно, напомним, пропало 30 апреля между Бауресом и Тринидадом.