Парик, фольга и верблюды: В Волжском нашли таинственно пропавшего худрука, но вопросов стало больше

В Волжском завершились поиски 38-летнего Бориса Касьянова, директора кукольного театра «Арлекин», который таинственно исчез 9 мая. Последний раз его видели выходящим с работы в театральном костюме — в тулупе, с накладной бородой и оранжевой сумкой в руках. В течение шести дней его местонахождение оставалось неизвестным, пока 15 мая патруль ГИБДД не обнаружил неподалёку от Волжской ГЭС мужчину, чья внешность соответствовала приметам пропавшего, сообщает издание «Городские вести».

Найденный Касьянов находился в крайне необычном состоянии. Он представился как Арсений, утверждал, что вырос в детдоме в Казахстане и занимался выпасом верблюдов. Его внешний вид вызывал недоумение — парик, странная одежда и фольга, спрятанная под ней. По словам источников в экстренных службах, мужчина демонстрировал признаки изменённого сознания: не узнавал родных, его зрачки не реагировали на свет, отсутствовал контроль над базовыми рефлексами.

Сейчас Борис Касьянов находится в отделе полиции, где решается вопрос о его передаче медицинским специалистам. Врачам предстоит выяснить причины его странного поведения — является ли это следствием глубокого погружения в актёрскую роль, результатом психологического срыва или проявлением какого-либо заболевания. Этот случай вызвал широкий резонанс в городе, особенно среди коллег по театру, которые знают Касьянова как преданного своему делу профессионала.