«Водолазы ищут, фотографии развешаны»: Бывший муж Кати Лель пропал без вести в Ницце

Экс-супруг певицы Кати Лель, Игорь Кузнецов, числится пропавшим без вести. Как сообщает «СтарХит», в последний раз его видели во Франции, после чего он перестал выходить на связь. Лель рассказала, что Кузнецов отправился в Ниццу на встречу. В настоящее время он объявлен в розыск.

«Водолазы ищут, фотографии развешаны. С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — рассказала артистка изданию.

Певица рассказала, что не общалась со своим бывшим мужем последние два года. Несмотря на это, он продолжал поддерживать отношения с их дочерью, Эмилией. Развод пары, официально оформленный в 2023 году после 15 лет брака, был вызван проблемами Кузнецова с алкоголем. По словам исполнительницы, она не смогла мириться с его поведением в состоянии алкогольного опьянения, включая измены и пренебрежение, и подала на развод.