Двое полицейских пропали без вести в Приморье

В Приморском крае двое сотрудников полиции пропали без вести. Как сообщает SHOT, подполковник и капитан не выходят на связь уже пять дней.

По данным телеграм-канала, пропавшие — 38-летний замначальника по ЗАТО Фокино подполковник Василий Чугунков и 32-летний оперуполномоченный уголовного розыска из главка Максим Поздняков.