День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 06:40

Двое полицейских пропали без вести в Приморье

SHOT: В Приморье двое полицейских уехали на рыбалку и пропали без вести

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В Приморском крае двое сотрудников полиции пропали без вести. Как сообщает SHOT, подполковник и капитан не выходят на связь уже пять дней.

По данным телеграм-канала, пропавшие — 38-летний замначальника по ЗАТО Фокино подполковник Василий Чугунков и 32-летний оперуполномоченный уголовного розыска из главка Максим Поздняков.

30 апреля они уехали на рыбалку в село Сергеевка Партизанского района (примерно 180 километров от Владивостока). Полицейские должны были вернуться 3 мая, но этого не произошло.

69-летний уралец пропал в Башкирии во время сплава на катамаране
69-летний уралец пропал в Башкирии во время сплава на катамаране
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar