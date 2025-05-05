Двое полицейских пропали без вести в Приморье
SHOT: В Приморье двое полицейских уехали на рыбалку и пропали без вести
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В Приморском крае двое сотрудников полиции пропали без вести. Как сообщает SHOT, подполковник и капитан не выходят на связь уже пять дней.
По данным телеграм-канала, пропавшие — 38-летний замначальника по ЗАТО Фокино подполковник Василий Чугунков и 32-летний оперуполномоченный уголовного розыска из главка Максим Поздняков.
30 апреля они уехали на рыбалку в село Сергеевка Партизанского района (примерно 180 километров от Владивостока). Полицейские должны были вернуться 3 мая, но этого не произошло.