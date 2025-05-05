69-летний уралец пропал в Башкирии во время сплава на катамаране
Спасатели на месте поисковых работ. Обложка © VK / Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС
В Белорецком районе Башкортостана продолжаются поиски 69-летнего туриста, который пропал во время сплава на катамаране по реке Малый Инзер.
Мужчина, житель Свердловской области, находился в незарегистрированной группе из 12 человек, сплавлявшихся на трёх катамаранах. По информации Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, инцидент произошёл после того, как группа миновала Айгирские пороги. В момент падения в воду турист был в спасательном жилете и каске. Несмотря на попытки товарищей вытащить его, мужчину унесло быстрое течение реки.
Спасатели оперативно отреагировали на сигнал о происшествии и начали поисковые работы. На данный момент информации о местонахождении пропавшего туриста нет.
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