69-летний уралец пропал в Башкирии во время сплава на катамаране

В Белорецком районе Башкортостана продолжаются поиски 69-летнего туриста, который пропал во время сплава на катамаране по реке Малый Инзер.

Мужчина, житель Свердловской области, находился в незарегистрированной группе из 12 человек, сплавлявшихся на трёх катамаранах. По информации Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, инцидент произошёл после того, как группа миновала Айгирские пороги. В момент падения в воду турист был в спасательном жилете и каске. Несмотря на попытки товарищей вытащить его, мужчину унесло быстрое течение реки.

Спасатели оперативно отреагировали на сигнал о происшествии и начали поисковые работы. На данный момент информации о местонахождении пропавшего туриста нет.