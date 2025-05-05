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5 мая, 04:58

69-летний уралец пропал в Башкирии во время сплава на катамаране

Спасатели на месте поисковых работ. Обложка © VK / Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

Спасатели на месте поисковых работ. Обложка © VK / Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

В Белорецком районе Башкортостана продолжаются поиски 69-летнего туриста, который пропал во время сплава на катамаране по реке Малый Инзер.

Мужчина, житель Свердловской области, находился в незарегистрированной группе из 12 человек, сплавлявшихся на трёх катамаранах. По информации Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, инцидент произошёл после того, как группа миновала Айгирские пороги. В момент падения в воду турист был в спасательном жилете и каске. Несмотря на попытки товарищей вытащить его, мужчину унесло быстрое течение реки.

Спасатели оперативно отреагировали на сигнал о происшествии и начали поисковые работы. На данный момент информации о местонахождении пропавшего туриста нет.

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Юния Ларсон
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